Вот и настал чудесный праздник 8 Марта – Международный женский день, который многие представительницы прекрасного пола ждут с нетерпением, а кто-то не ждет и вовсе. Изначально праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию, но со временем праздник утратил цель утверждения равенства полов, а скорее отмечается День весны, красоты и нежности.
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«Для подарков необязательно ждать 8 марта»: известные женщины Эстонии рассказали, как они относятся к празднику
«Для подарков необязательно ждать 8 марта»: известные женщины Эстонии рассказали, как они относятся к празднику
Портал Limon.ee поинтересовался у знаменитых жительниц Эстонии, как они относятся к этому празднику. Мы спросили, отмечают ли наши соотечественницы 8 Марта, поздравляют ли сами других женщин или считают, что это задача мужчин, а также какими были самые запоминающиеся подарки на этот весенний праздник.
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