«Для подарков необязательно ждать 8 марта»: известные женщины Эстонии рассказали, как они относятся к празднику

Портал Limon.ee поинтересовался у знаменитых жительниц Эстонии, как они относятся к этому празднику. Мы спросили, отмечают ли наши соотечественницы 8 Марта, поздравляют ли сами других женщин или считают, что это задача мужчин, а также какими были самые запоминающиеся подарки на этот весенний праздник.