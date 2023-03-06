Растерянная жительница Эстонии: почему меня начинают обслуживать на русском языке?

В 2015 году издание Õhtuleh t писало о красочных высказываниях депутата Европарламента Яны Тоом. Среди высказанных мыслей было, например, то, что эстонский язык является вымирающим языком, а эстонцы – вымирающим народом. Тоом также не скрывала, что живущие в Эстонии русскоязычные разочарованы местными эстонцами, которые, к сожалению, много сквернословят.

Теперь же беспокойство вызывает офис Яны Тоом в Таллинне . А именно Марика (имя изменено) обратилась в редакцию Elu24 с беспокойством тем, что, когда она звонила в офис депутата Европарламента Яны Тоом, с ней сначала заговорили по-русски.