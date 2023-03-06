В почтовый ящик Elu24 пришло письмо от обеспокоенной читательницы о том, что при звонке в офис Яны Тоом ее начали обслуживать на русском языке. «Эстонский – наш государственный язык, почему ко мне обращаются по-русски?» – недоумевает читательница.
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Растерянная жительница Эстонии: почему меня начинают обслуживать на русском языке?
Растерянная жительница Эстонии: почему меня начинают обслуживать на русском языке?
В 2015 году издание Õhtuleht писало о красочных высказываниях депутата Европарламента Яны Тоом. Среди высказанных мыслей было, например, то, что эстонский язык является вымирающим языком, а эстонцы – вымирающим народом. Тоом также не скрывала, что живущие в Эстонии русскоязычные разочарованы местными эстонцами, которые, к сожалению, много сквернословят.