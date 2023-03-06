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Растерянная жительница Эстонии: почему меня начинают обслуживать на русском языке?

Растерянная жительница Эстонии: почему меня начинают обслуживать на русском языке?
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Фото: Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo (Picasa) / Eero Vabamägi / Elu24 Kollaaž

В почтовый ящик Elu24 пришло письмо от обеспокоенной читательницы о том, что при звонке в офис Яны Тоом ее начали обслуживать на русском языке. «Эстонский – наш государственный язык, почему ко мне обращаются по-русски?» – недоумевает читательница.

В 2015 году издание Õhtuleht писало о красочных высказываниях депутата Европарламента Яны Тоом. Среди высказанных мыслей было, например, то, что эстонский язык является вымирающим языком, а эстонцы – вымирающим народом. Тоом также не скрывала, что живущие в Эстонии русскоязычные разочарованы местными эстонцами, которые, к сожалению, много сквернословят.

Теперь же беспокойство вызывает офис Яны Тоом в Таллинне . А именно Марика (имя изменено) обратилась в редакцию Elu24 с беспокойством тем, что, когда она звонила в офис депутата Европарламента Яны Тоом, с ней сначала заговорили по-русски.

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