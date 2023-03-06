Жена американского актера Брюса Уиллиса, британская актриса Эмма Хеминг, обратилась к журналистам после того, как СМИ опубликовали фото страдающего деменцией актера, сделанные скрытой камерой. Свое обращение Хеминг разместила 4 марта в Instagram.
«Оставьте его в покое»: Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса обратилась к журналистам
«Оставьте его в покое»: Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса обратилась к журналистам
«Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько трудно просто вывести его на улицу и безопасно погулять, даже просто выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с друзьями, которые помогали ему, – заявила она. – Это касается фотографов и операторов, которые пытаются сделать фото моего мужа – просто оставьте его в покое. Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему".
Она попросила не мешать актеру во время прогулок, подчеркнув, что это угрожает его безопасности».