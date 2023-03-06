Шоу Victoria's Secret вернется в обновленной версии уже в этом году

Джонсон заявил, что маркетинговые расходы бренда включают вложения в «новую версию фэшн-шоу, которое состоится позже в этом году», пишет Сплетник.

Топ-менеджеры Victoria's Secret и ранее говорили о том, что рано или поздно бренд вернет показ мод, однако событие регулярно откладывалось. В каком именно виде оно возродится, пока неизвестно, но, по всей видимости, стоит ожидать серьезных перемен.

Напомним, что показы Victoria’s Secret были отменены на фоне падения продаж в 2019 году. Тогда бренд критиковали за то, что он не приглашал к сотрудничеству трансгендерных моделей и моделей plus-size, также компания оказалась в центре скандала, когда ее сотрудники рассказали о домогательствах на рабочем месте.