Бренд Victoria's Secret перезапустит свои знаменитые ежегодные шоу-показы после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает Retail Dive со ссылкой на финансового директора компании Тимоти Джонсона.
Шоу Victoria's Secret вернется в обновленной версии уже в этом году
Джонсон заявил, что маркетинговые расходы бренда включают вложения в «новую версию фэшн-шоу, которое состоится позже в этом году», пишет Сплетник.
Топ-менеджеры Victoria's Secret и ранее говорили о том, что рано или поздно бренд вернет показ мод, однако событие регулярно откладывалось. В каком именно виде оно возродится, пока неизвестно, но, по всей видимости, стоит ожидать серьезных перемен.
Напомним, что показы Victoria’s Secret были отменены на фоне падения продаж в 2019 году. Тогда бренд критиковали за то, что он не приглашал к сотрудничеству трансгендерных моделей и моделей plus-size, также компания оказалась в центре скандала, когда ее сотрудники рассказали о домогательствах на рабочем месте.
В последние годы в Victoria's Secret работали над изменением политики компании, бренд стал более инклюзивным. Можно предположить, что новая стратегия помогла поправить финансовое положение бренда.