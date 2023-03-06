«Эстонский язык не самый легкий на свете»: Ингеборга Дапкунайте едет в Таллинн

Специально для портала Limon.ee Ингеборга Дапкунайте приоткрылу завесу тайн готовящегося спектакля и поделилась воспоминаниями об Эстонии.

«Мы выпустили спектакль, который уже показали в нескольких странах: Латвии, Греции, Болгарии. Сейчас мы едем с ним в Эстонию и Литву», – рассказывает актриса.

«Это спектакль написан французским писателем и драматургом Бернаром-Мари Кольтесом. Это пьеса на двоих и играем мы ее с Джоном Малковичем вдвоем. Поставил пьесу Тимофей Кулябин, с которым я работала уже и до этого проекта.

Мне трудно говорить о чем этот спектакль, потому что я в нем. Он про то, что вы сами увидите: про одиночисто, про отношения, про то, что есть запретные страсти и как с этими страстями человек живет. Мы два антогониста-протагониста».

– Что ждать зрителям от спектакля?

– Приходите. Спектакль идет только час. Я не знаю, что вы из него себе извлечете, но вы проведете этот час вместе с нами. Это будет интенсивный, плотный час. Каждый человек извлечет для себя что-то свое. Люди разные, публика разная – кто-то найдет для себя много вопросов, а ктото может даже и ответы – это дело каждого.

Мое дело – пройти за этот час этот путь на сцене честно по отношению к себе, к тем, кто смотрит, и к главному автору.