Звёзды театра и кино мировой величины – Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте едут в Эстонию, чтобы представить пьесу Бернара-Мари Кольтеса «В одиночестве хлопковых полей». Актеры выйдут на сцену концертного зала Alexela 21 и 22 апреля.
«Эстонский язык не самый легкий на свете»: Ингеборга Дапкунайте едет в Таллинн
Специально для портала Limon.ee Ингеборга Дапкунайте приоткрылу завесу тайн готовящегося спектакля и поделилась воспоминаниями об Эстонии.
«Мы выпустили спектакль, который уже показали в нескольких странах: Латвии, Греции, Болгарии. Сейчас мы едем с ним в Эстонию и Литву», – рассказывает актриса.
«Это спектакль написан французским писателем и драматургом Бернаром-Мари Кольтесом. Это пьеса на двоих и играем мы ее с Джоном Малковичем вдвоем. Поставил пьесу Тимофей Кулябин, с которым я работала уже и до этого проекта.
Мне трудно говорить о чем этот спектакль, потому что я в нем. Он про то, что вы сами увидите: про одиночисто, про отношения, про то, что есть запретные страсти и как с этими страстями человек живет. Мы два антогониста-протагониста».
– Что ждать зрителям от спектакля?
– Приходите. Спектакль идет только час. Я не знаю, что вы из него себе извлечете, но вы проведете этот час вместе с нами. Это будет интенсивный, плотный час. Каждый человек извлечет для себя что-то свое. Люди разные, публика разная – кто-то найдет для себя много вопросов, а ктото может даже и ответы – это дело каждого.
Мое дело – пройти за этот час этот путь на сцене честно по отношению к себе, к тем, кто смотрит, и к главному автору.
– Спектакль «В одиночестве хлопковых полей», вы начали готовить еще до войны: как изменения в мире повлияли на этот проект?
– Нам стало труднее его делать. Некоторые люди, которые изначально участвовали в проекте, русские, включая технический персонал, творческий, переехали жить в Европу, а некоторые живут там, где они живут. Конечно, всё это привело к каким-то трудностям.
– Как вы встретились с Джоном Малковичем?
– Мы встретились еще в 1991 году на пробах спекталя «Ошибка речи» в Лондоне, потом сыграли этот спекталь и с тех пор много раз работали вместе.
– Когда вы последний раз были в Таллинне?
– Со спектаклем «Цирк» (Актриса приезжала в Таллинн в 2018 году со спектаклем московского Театра наций - прим.ред.).
– Что больше всего запомнилось в Эстонии
– Мне в Эстонии нравится всё! У меня там друзья, я бывала в Эстонии не раз, ездила туда с мамой и со своей тетей, очень нравится Таллинн.
– Отличается ли чем-то эстонская публика от европейской или российской? Какие вы замечали особенности?
– Публика есть публика, это люди, разные люди.
– Вы снимались в роли эстонского полицейского в сериале «Мост» и даже немного выучили эстонский– с какими сложностями столкнулись?
– Должна сказать, что эстонский язык не самый легкий на свете, но я приложила максимум усилий. Не могу сказать, что я столкнулась с какими-то иными сложностями, чем те, которые случаются на нормальной съемочной площадке, но, например, у меня были коллеги, эстонские актеры, и они были великолепны, и я счастлива, что мне удалось с ними поработать.
– С какими смешными/курьезными случаями и наблюдениями столкнулись, играя эстонку?
– Я играла роль, я не могу вспомнить по заказу историю. Это роль, и она достаточно интересная. Мне очень трудно описывать человека, которого я играю, ведь я – этот человек. Мне также трудно и о себе говорить, кто я, и какой человек. Когда меня спрашивают: «А вы такой-то человек?» – откуда я знаю? В одной ситуции такой, в другой ситуации – другой.