«Тот момент, когда вы идете в суши-ресторан, чтобы насладиться едой, а затем рыба буквально застревает в горле, потому что мой любимый Сэм Смит заходит со своими друзьями и тоже идет есть», – говорит Кейли Сюкияйнен о своем отдыхе в США, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Эстонская телеведущая встретилась с принцем Гарри и всемирно известным певцом в США: нельзя было снимать, но...
Известная эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен на прошлой неделе отпраздновала свой 32-й день рождения в Нью-Йорке, США. Разумеется, телезвезда поделилась с подписчиками снимками, вызывающими зависть.
«Я всегда мечтала заглянуть за кулисы одного из больших вечерних телешоу Америки, и Late Show Стивена Колберта с одной из самых больших аудиторий за многие годы было просто потрясающим опытом», – написала Кейли в подписи к серии фотографий.
Ведущая рассказала, что, хотя фотографировать было запрещено, она все же тайно сделала несколько снимков. «Гостями были Кэл Пен, принц Гарри и какая-то странная группа, названия которой я не помню», – пошутила она.
Однако принц Гарри был далеко не единственной знаменитостью, с которой встретилась наша телезвезда. «Тот момент, когда вы идете в суши-ресторан, чтобы насладиться едой, а потом рыба буквально застревает в горле, потому что мой любимый Сэм Смит заходит со своими друзьями и тоже идет есть…»
Кейли призналась, что не осмелилась попросить фотографию. «Как вежливый человек, я не стала его беспокоить и не спросила фото, но может эти фото на память даже круче! В Нью-Йорке возможно все...»