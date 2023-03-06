СМОТРИ ⟩ Эстонская телеведущая встретилась с принцем Гарри и всемирно известным певцом в США: нельзя было снимать, но...

Известная эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен на прошлой неделе отпраздновала свой 32-й день рождения в Нью-Йорке, США. Разумеется, телезвезда поделилась с подписчиками снимками, вызывающими зависть.

«Я всегда мечтала заглянуть за кулисы одного из больших вечерних телешоу Америки, и Late Show Стивена Колберта с одной из самых больших аудиторий за многие годы было просто потрясающим опытом», – написала Кейли в подписи к серии фотографий.

Ведущая рассказала, что, хотя фотографировать было запрещено, она все же тайно сделала несколько снимков. «Гостями были Кэл Пен, принц Гарри и какая-то странная группа, названия которой я не помню», – пошутила она.

Однако принц Гарри был далеко не единственной знаменитостью, с которой встретилась наша телезвезда. «Тот момент, когда вы идете в суши-ресторан, чтобы насладиться едой, а потом рыба буквально застревает в горле, потому что мой любимый Сэм Смит заходит со своими друзьями и тоже идет есть…»