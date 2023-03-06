Какая связь между Францией, Россией и Эстонией? Реклама люксового бренда вызвала шквал негодования в Сети

Модельер Николя Жескьер , работающий во французском люксовом бренде Louis Vuitton с 2013 года, представит коллекцию предстоящего сезона в понедельник, 6 марта. В преддверии мероприятия Louis Vuitton поделился двумя постами на своей официальной странице в Instagram, в центре которых четырехцветный флаг.

Цвета на флаге, а именно красный, синий, черный и белый, доставили немало хлопот, так как многие сравнивают такой выбор с российским флагом. Хотя на нем помимо белого, синего и красного цвета есть черный цвет, эта деталь совершенно не смутила пользователей сети.