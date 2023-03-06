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Какая связь между Францией, Россией и Эстонией? Реклама люксового бренда вызвала шквал негодования в Сети

Геттер Трумси
Какая связь между Францией, Россией и Эстонией? Реклама люксового бренда вызвала шквал негодования в Сети
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Цвета флага вызвали большой резонанс.
Цвета флага вызвали большой резонанс. Фото: API/Scanpix/Shutterstock/Kuvatõmmis Instagrami videost/Elu24 kollaaž

Французский люксовый бренд Louis Vuitton попал впросак с рекламой своего предстоящего мероприятия. Причина – не что иное, как цвета, выбранные для флага в центре рекламы, который многие сравнивают с российским. В итоге, в центре событий оказалась и известная супермодель, пишет Elu24.

Модельер Николя Жескьер, работающий во французском люксовом бренде Louis Vuitton с 2013 года, представит коллекцию предстоящего сезона в понедельник, 6 марта. В преддверии мероприятия Louis Vuitton поделился двумя постами на своей официальной странице в Instagram, в центре которых четырехцветный флаг.

Цвета на флаге, а именно красный, синий, черный и белый, доставили немало хлопот, так как многие сравнивают такой выбор с российским флагом. Хотя на нем помимо белого, синего и красного цвета есть черный цвет, эта деталь совершенно не смутила пользователей сети.

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