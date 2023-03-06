ПАПАРАЦЦИ ⟩ «Он заказал самую дешевую пасту»: в Таллинне застукали финскую знаменитость

«Судя по пакетам, можно сделать вывод, что музыкант пришел с другом в ресторана после удачного шоппинга», – рассказал seiska.fi случайный прохожий.

На фотографиях папарацци запечатлен пакет с покупками из бутика Nude. Это не обычный магазин одежды, здесь продаются только творения известных домов моды, таких как Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry и многих других.