Финские СМИ обсуждают фотографию финско-шведского певца Исака Эллиота, который был пойман папарацци, когда обедал в одном из ресторанов Старого Таллинна. «Он заказал самую дешевую пасту и запил все это бокалом белого вина», – сказал случайный прохожий.
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ПАПАРАЦЦИ ⟩ «Он заказал самую дешевую пасту»: в Таллинне застукали финскую знаменитость
«Он заказал самую дешевую пасту»: в Таллинне застукали финскую знаменитость
«Судя по пакетам, можно сделать вывод, что музыкант пришел с другом в ресторана после удачного шоппинга», – рассказал seiska.fi случайный прохожий.
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