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ПАПАРАЦЦИ ⟩ «Он заказал самую дешевую пасту»: в Таллинне застукали финскую знаменитость

Limon.ee
«Он заказал самую дешевую пасту»: в Таллинне застукали финскую знаменитость
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Фото: Remo Tõnismäe

Финские СМИ обсуждают фотографию финско-шведского певца Исака Эллиота, который был пойман папарацци, когда обедал в одном из ресторанов Старого Таллинна. «Он заказал самую дешевую пасту и запил все это бокалом белого вина», – сказал случайный прохожий.

«Судя по пакетам, можно сделать вывод, что музыкант пришел с другом в ресторана после удачного шоппинга», – рассказал seiska.fi случайный прохожий.

На фотографиях папарацци запечатлен пакет с покупками из бутика Nude. Это не обычный магазин одежды, здесь продаются только творения известных домов моды, таких как Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry и многих других.

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