Осторожно со здоровьем! Три знака Зодиака, кому грозит опасность 6 марта

Раки

Сегодня проблемы, связанные с весом, могут вызвать у вас особенный стресс. Если вы страдаете артериальным давлением, вы должны особенно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все диетические ограничения.

Львы

Чрезмерный физический труд может привести к таким проблемам, как боли в пояснице и головные боли. Сегодня необходимо следить за тем, чтобы не оказывать на себя слишком большого давления. Эти проблемы не будут вас беспокоить, если вы установите для себя предел, а также будете практиковать некоторые техники релаксации, такие как медитация и йога. Кроме того, следите за тем, чтобы ваша осанка была правильной.

Девы