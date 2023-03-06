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НЕВЕРОЯТНО ⟩ «Из-за этого было потеряно много голосов»: Люди в Хийумаа остались в неведении?

Геттер Трумси
«Из-за этого было потеряно много голосов»: Люди в Хийумаа остались в неведении?
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Выборы в Пыльвамаа. Иллюстративное фото.
Выборы в Пыльвамаа. Иллюстративное фото. Фото: Maarius Suviste

По сообщениям, житель Хийумаа не смог проголосовать, так как пришел на обычный избирательный участок, которого больше не существует. Однако, несмотря на возможное информационное препятствие, явка на выборах в Хийумаа в этом году была рекордной.

«Никто из моих знакомых не знал, что в Суурэмыйса больше нет избирательного участка, - пожаловалась Elu24 жительница Хийумаа Пилле (имя изменено, известно редакции), - многие люди не смогли проголосовать, потому что не было информации, что избирательный участок перенесли в Палада. Из-за этого было потеряно много голосов».

«Другие подружки даже не пользуются компьютерами» - жительница Хийумаа

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