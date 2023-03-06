НЕВЕРОЯТНО ⟩ «Из-за этого было потеряно много голосов»: Люди в Хийумаа остались в неведении?

«Никто из моих знакомых не знал, что в Суурэмыйса больше нет избирательного участка, - пожаловалась Elu24 жительница Хийумаа Пилле (имя изменено, известно редакции), - многие люди не смогли проголосовать, потому что не было информации, что избирательный участок перенесли в Палада. Из-за этого было потеряно много голосов».