По сообщениям, житель Хийумаа не смог проголосовать, так как пришел на обычный избирательный участок, которого больше не существует. Однако, несмотря на возможное информационное препятствие, явка на выборах в Хийумаа в этом году была рекордной.
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НЕВЕРОЯТНО ⟩ «Из-за этого было потеряно много голосов»: Люди в Хийумаа остались в неведении?
«Из-за этого было потеряно много голосов»: Люди в Хийумаа остались в неведении?
«Никто из моих знакомых не знал, что в Суурэмыйса больше нет избирательного участка, - пожаловалась Elu24 жительница Хийумаа Пилле (имя изменено, известно редакции), - многие люди не смогли проголосовать, потому что не было информации, что избирательный участок перенесли в Палада. Из-за этого было потеряно много голосов».