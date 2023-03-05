«Если вы заметили, что косуля ведет себя странно, очень вероятно, что она отравилась рапсом», - организация Eesti Metsloomaühing просит людей сообщать о диких козах, которые ведут себя слишком дружелюбно. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выглядит отравившаяся дикая коза!
ПОМОЖЕМ ЖИВОТНОМУ В БЕДЕ ⟩ В Эстонии косули отравились рапсом: обратите внимание на слишком дружелюбных!
Организация Eesti Metsloomaühing (Эстонское общество охраны дикой природы) опубликовала в Facebook сообщение, информирующее людей об отравлении косуль (или диких коз) рапсом. «Признаки отравления у диких коз появляются из-за переедания рапса, который повреждает их нервную систему. Одним из верных признаков является »дружелюбное« поведение по отношению к человеку», - пишет ассоциация, напоминая людям, что здоровое дикое животное никогда не позволит себя погладить.
«Не давайте больной косуле ничего свежего - никакой капусты, моркови, яблок и т.д., - говорится в предупреждении. - Подойдет только сухое сено или лесные орехи. В качестве питья можно давать чистую теплую воду».
Эстонское общество охраны дикой природы просит снять животное на видео, если вы заметили его странное поведение, и немедленно связаться с обществом. В настоящее время в приютах Эстонского общества дикой природы находятся 4 диких козы.