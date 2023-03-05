Самая сексуальная модель Эстонии объявила о беременности: поздравляем!

Ну здравствуйте. Чдесное время - время ожидания малыша. Я счастлива и свечусь от этого невероятного чувства. Хочу так же ОФИЦИАЛЬНО сообщить о том, что модельная школа TOP Model продолжает свою работу в том же темпе, мои фотосессии продолжаются, график составлен уже до окончания лета. Поэтому я никуда от вас не денусь», - написала Диана.