Эстонская модель и владелица модельной школы Top Model Диана Томсон объявила в социальных сетях о беременности.
Самая сексуальная модель Эстонии объявила о беременности: поздравляем!
Самая сексуальная модель Эстонии объявила о беременности: поздравляем!
У Дианы уже есть двое детей, скоро родится третий малыш.
Ну здравствуйте. Чдесное время - время ожидания малыша. Я счастлива и свечусь от этого невероятного чувства. Хочу так же ОФИЦИАЛЬНО сообщить о том, что модельная школа TOP Model продолжает свою работу в том же темпе, мои фотосессии продолжаются, график составлен уже до окончания лета. Поэтому я никуда от вас не денусь», - написала Диана.
Поздравляем!