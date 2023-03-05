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Самая сексуальная модель Эстонии объявила о беременности: поздравляем!

Limon.ee
Самая сексуальная модель Эстонии объявила о беременности: поздравляем!
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Диана Хапрова
Диана Хапрова Фото: m_yekim

Эстонская модель и владелица модельной школы Top Model Диана Томсон объявила в социальных сетях о беременности.

У Дианы уже есть двое детей, скоро родится третий малыш. 

Ну здравствуйте. Чдесное время - время ожидания малыша. Я счастлива и свечусь от этого невероятного чувства. Хочу так же ОФИЦИАЛЬНО сообщить о том, что модельная школа TOP Model продолжает свою работу в том же темпе, мои фотосессии продолжаются, график составлен уже до окончания лета. Поэтому я никуда от вас не денусь», - написала Диана.

Поздравляем!

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