МИЛОТА! ⟩ Известный эстонский телеведущий раскрыл секрет, почему он ест торт каждый месяц

«Ого, тебе уже восемь месяцев!» - написал Роберт в Инстаграме под фото со своей партнершей Маарьей и сыном Францем, которому сегодня исполнилось восемь месяцев.

В сториз Роберт поделился с подписчиками фотографией себя и своего сына в бассейне из мячиков, написав: «Лучшая вечеринка на свете». Родители взяли маленького мальчика в игровую комнату, чтобы отметить этот особенный день по-особенному.

«Как всегда с детьми в возрасте до одного года, каждый месяц у нас большой день рождения, и, наверное, нет лучшей причины, чтобы часто есть торт», - сказал Роберт Elu24.

Первый ребенок пары родился в июле этого года. Первое фото сына они опубликовали 16 июля. На снимке родители наблюдают, как их малыш спит в кроватке. «Мы очень счастливы и все замечательно!» - написал Роберт.