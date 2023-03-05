Принц Гарри выдвинул ошеломляющее обвинение против Карла: такого никто не ожидал

Муж Меган Маркл в сенсационном интервью с экспертом по травмам, психологом Габором Мате рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, когда рос в королевской семье. По словам Гарри, собственный отец нанес ему ужасную травму, последствия которой до сих пор преследуют принца.

«Он никогда не обнимал меня», - объявил 38-летний герцог Сассекский.

Карл не притронулся к младшему сыну, когда сообщил ему новость о смерти принцессы Дианы, не обнял его, когда Гарри вернулся со службы. «Когда ты возвращаешься из Афганистана, после службы в армии, тебя встречают отец и брат. И твой брат, возможно, обнимает тебя. А твой папа просто трогает тебя за плечо», - едва не плача описал свои страдания принц.

Гарри уверен, что отсутствие объятий было настолько травмирующим, что сказалось даже на детях самого принца - Арчи и Лилибет. Сейчас герцог старается «задушить любовью» своих наследников, чтобы они никогда не испытали той горечи и обиды, что чувствовал он сам.

«Я чувствую огромную ответственность за то, чтобы не передавать какие-либо травмы или негативный опыт, которые у меня были в детстве, Лилибет и Арчи. Я и моя жена как родители делаем все возможное — учимся на собственном прошлом и, возможно, исправляя эти ошибки, и растем, чтобы разорвать этот круг», - признался герцог Сассекский.

В конце интервью психотерапевт вынес свой вердикт. По его словам, в детстве Гарри было много травм и страданий, несмотря на то, что он был отпрыском одной из самых богатых семей в мире, наделенной властью и привилегиями.