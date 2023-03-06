8 Марта - первый праздник весны, который ассоциируется с теплом, солнцем и тюльпанами. Нежные, изящные цветы как нельзя лучше подчеркивают женственность девушек и женщин. Но астрологи говорят, что цветы следует выбирать исходя из того, под каким знаком Зодиака родилась ваша дама сердца.
Астролог рассказала, какие цветы дарить на 8 Марта разным знакам Зодиака
Астролог Надежда Сташина рассказала, какие цветы и подарки следует выбрать для женщин разных знаков Зодиака.
Овен, классические алые или красные розы – беспроигрышный вариант для представительниц этого знака.
Для Тельца хорошим подарком будут луковичные цветы в горшочке: гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Когда они отцветут, луковицы можно отложить до следующего года и осенью посадить в саду. Если дарите конфеты, коробка должна быть большая.
Близнецам понравится букет из цветов разного цвета и конфеты ассорти.
Рак, выбирайте для них цветы нежно-сиреневого, кремового, светло-розового цвета. Для юной девушки-Рака можно купить в цветочной лавке еще и мягкую игрушку.
Львицам не стоит дарить срезанные тюльпаны и мимозу. Только крупные розы!
Девам ужасно грустно смотреть на увядающие цветы. Лучше подарить им цветы в горшке или диетическое пирожное. Принесите также гостинец для ее домашнего животного.
Весы способны любоваться красотой одной единственной розы, выберите самую красивую, самую нежную. Также включите в подарочный набор конфеты-суфле.
Скорпион, их цвет – бархатный бордовый. Их шоколад – горький. А начинка у конфет – бодрящая.
Стрельцам нравятся крупные цветы, оформленные в красивый букет. Избегайте цветов белого и желтого цвета, а конфеты выбирайте известного бренда, пишет mir24.tv.
Козерогу можно подарить красиво цветущий суккулент, объяснив что он гармонизирует обстановку около компьютера или в комнате, где наибольшее количество электронной техники. Конфеты и шоколад выбирайте с орешками.
Водолеи не ждут традиционных подарков, вместо цветов можно подарить, например, ананас или воздушные шарики
Рыбы, для нее особенно важно, чтобы аромат от букета наполнял всю комнату, так что при выборе цветов ориентируйтесь по запаху. Как правило, Рыбы предпочитают молочный шоколад.