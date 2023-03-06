Астролог рассказала, какие цветы дарить на 8 Марта разным знакам Зодиака

Астролог Надежда Сташина рассказала, какие цветы и подарки следует выбрать для женщин разных знаков Зодиака.

Овен, классические алые или красные розы – беспроигрышный вариант для представительниц этого знака.

Для Тельца хорошим подарком будут луковичные цветы в горшочке: гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Когда они отцветут, луковицы можно отложить до следующего года и осенью посадить в саду. Если дарите конфеты, коробка должна быть большая.

Близнецам понравится букет из цветов разного цвета и конфеты ассорти.

Рак, выбирайте для них цветы нежно-сиреневого, кремового, светло-розового цвета. Для юной девушки-Рака можно купить в цветочной лавке еще и мягкую игрушку.

Львицам не стоит дарить срезанные тюльпаны и мимозу. Только крупные розы!

Девам ужасно грустно смотреть на увядающие цветы. Лучше подарить им цветы в горшке или диетическое пирожное. Принесите также гостинец для ее домашнего животного.

Весы способны любоваться красотой одной единственной розы, выберите самую красивую, самую нежную. Также включите в подарочный набор конфеты-суфле.

Скорпион, их цвет – бархатный бордовый. Их шоколад – горький. А начинка у конфет – бодрящая.

Стрельцам нравятся крупные цветы, оформленные в красивый букет. Избегайте цветов белого и желтого цвета, а конфеты выбирайте известного бренда, пишет mir24.tv.

Козерогу можно подарить красиво цветущий суккулент, объяснив что он гармонизирует обстановку около компьютера или в комнате, где наибольшее количество электронной техники. Конфеты и шоколад выбирайте с орешками.

Водолеи не ждут традиционных подарков, вместо цветов можно подарить, например, ананас или воздушные шарики