Разрушите собственный брак: что ни в коем случае нельзя дарить женщине на 8 Марта

Лучше сразу забыть о дешевых украшениях. Подвески, кольца или серьги из низкокачественного материала не только способны вызывать аллергию, но и показывают, что человек вам не так уж дорог. Мелочи для кухни дарить тоже не стоит - женщина скорее подумает, что ее воспринимают как «кухарку».