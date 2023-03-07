Неправильно выбранный подарок женщине на 8 Марта может не только испортить ее настроение, но и буквально разрушить ваш брак или отношения. Были названы вещи, от вида которых она только расстроится, пишет vnimanie.pro.
Разрушите собственный брак: что ни в коем случае нельзя дарить женщине на 8 Марта
Разрушите собственный брак: что ни в коем случае нельзя дарить женщине на 8 Марта
Лучше сразу забыть о дешевых украшениях. Подвески, кольца или серьги из низкокачественного материала не только способны вызывать аллергию, но и показывают, что человек вам не так уж дорог. Мелочи для кухни дарить тоже не стоит - женщина скорее подумает, что ее воспринимают как «кухарку».
Нижнее белье является крайне личным подарком. Здесь важно знать фасон, размер и много других деталей. В противном случае потерпеть фиаско крайне легко, подчеркивает «ОСН».
Даже не вздумайте дарить товары для похудения. Весы, абонемент в фитнес-клуб или «спортивные браслеты» точно будут восприняты как оскорбление и намек на недостатки фигуры вашей женщины. Не стоит презентовать также конфеты - многие действительно переживают из-за лишних килограммов.
Будьте крайне аккуратны с косметикой, а лучше вовсе откажитесь от такого подарка. Для подобных сюрпризов нужно знать вкусы женщины. Если же попытаться презентовать что-то универсальное, например, антивозрастной крем - это будет еще большим оскорблением, чем покупка весов.