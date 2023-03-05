ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Газовый баллон взорвался на парковке около Sikupilli и улетел на 300 метров

В среду, 1 марта, в 14.16 спасатели получили вызов: на Тартуском шоссе в Таллинне около автозаправочной станции Alexela рядом с торговым центром Sikupilli горит легковой автомобиль. На месте выяснилось, что взорвался баллон SNG (сжиженный нефтяной газ) в автомобиле Seat.

"В машине был еще один баллон, но спасатели отсоединили его. Предположительно, мимо машины проехал автомобиль, который также был поврежден", - сообщил представитель Спасательного департамента.

В момент взрыва водитель находился в машине один и, к счастью, не пострадал. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья водителя. У автомобиля также не было действующего сертификата техосмотра.

Через несколько дней в социальных сетях начали распространяться видеозаписи взрыва.

Пользователь TikTokker опубликовал видео автомобиля, в котором взорвался газовый баллон. На видео видно, как сильно пострадал автомобиль от газового баллона.

Урмет Тамбре, глава Бюро уголовного розыска Северной префектуры, также опубликовал видеозапись взрыва в Twitter.