ФОТО ⟩ Вы только посмотрите: Пугачева удивила своим лицом

После того как Алла Пугачева переехала с семьей в Израиль, многие российские издания начали ее хейтить и «приписывать» многие болезни, вплоть до опухолей.

Но Примадонна назло всем врагам выглядит свежо и очень молодо. И очередное ее фото в Instagram - тому подтверждение. Она показалась в соцсети в первое воскресение весны и продемонстрировала, что в свои 73 года она может дать фору многим 40- и 50-летним.