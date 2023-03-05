В сети ранее «тиражировали» фото ее лица и со шрамами, и с глубокими морщинами. На опубликованном Примадонной снимке всего этого нет, пишет unian.net.
ФОТО ⟩ Вы только посмотрите: Пугачева удивила своим лицом
После того как Алла Пугачева переехала с семьей в Израиль, многие российские издания начали ее хейтить и «приписывать» многие болезни, вплоть до опухолей.
Но Примадонна назло всем врагам выглядит свежо и очень молодо. И очередное ее фото в Instagram - тому подтверждение. Она показалась в соцсети в первое воскресение весны и продемонстрировала, что в свои 73 года она может дать фору многим 40- и 50-летним.
«С первым воскресением (да, она написала о воскресении, а не о воскресенье, — УНИАН.) весны!» - коротко подписала фото Алла Борисовна. В кадре она предстала с распущенными волосами цвета медовый блонд и сделала макияж с акцентом на глаза. На ее лице не заметно ни одной морщинки. Возможно, фотография хорошо отфотошоплена, но все же Пугачева выглядит прекрасно, за что ее сразу же засыпали комплиментами поклонники.