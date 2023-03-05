Таллиннка Мона оставила опостылевшую жизнь в Эстонии и переехала на Бали: вся в шоколаде?

По словам Моны, люди всегда ищут лучшее место под солнцем. «Люди стремятся бежать туда, где лучше, но я поняла, что везде хорошо, если ты в хороших отношениях с самим собой, а за три года, что я здесь, я достигла гармонии с собой. Я перестала думать, что это лучшее место на Земле. Это иллюзия. Мы думаем, что где-то лучше, чем там, где мы сейчас, мы гонимся за чем-то, что кажется нам лучше, а на самом деле все это находится внутри нас. Мы будем гнаться за этим всю жизнь, если не будем работать над собой и не найдем счастье и удовлетворение внутри себя», - говорит Мона.