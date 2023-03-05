Три с половиной года назад Мона Каттел, владелица салона красоты, оставила свою опостылевшую жизнь в Эстонии и переехала на живописный остров Бали. «Мы думаем, что где-то лучше, мы гонимся за чем-то, что кажется нам лучше, но на самом деле причина неудовлетворения сидит внутри нас», - говорит сегодня жительница райского острова.
Таллиннка Мона оставила опостылевшую жизнь в Эстонии и переехала на Бали: вся в шоколаде?
«В моей жизни был такой момент, когда, да, я зарабатывала деньги, у меня была успешная работа, небольшой салон, у меня было все, что нужно для счастья, но я чувствовала, что мне нужно отправиться на поиски чего-то более интересного и открыть новую главу в своей жизни», - вспоминает 27-летняя Мона Каттел в программе «Путешествие с Роальдом».
Поэтому она бросила работу ногтевого техника, продала свой салон красоты и улетела на Бали. «У меня было такое чувство, что Бали - то, что надо», - говорит она.
И ожидания ее не обманули. После трех с половиной лет жизни на райском острове Мона работает персональным тренером, разрабатывая планы питания и физических упражнений для почти тысячи женщин и проводя персональные онлайн-консультации.
Мона занималась танцами с детства, и тренировки всегда были важны для нее. А сегодня она консультирует тысячи женщин, живя на Бали. «Когда я начинала работать в интернете, все дело было в социальных сетях и в том, чтобы быть рядом с кем-то. Но я не сдавалась, хотя порой мне казалось, что это лишь путешествие», - говорит Мона о своем бурном начале.
Но нет худа без добра, как говорится. Пандемия короны взорвала ее бизнес. «Люди искали возможность тренироваться дома, и я предложила им эту возможность», - отмечает Мона.
На вопрос, чему научила ее жизнь на Бали, Мона ответила, что ей следует написать книгу, чтобы ответить на вопрос.
«Одна из очень важных вещей заключается в том, что удовлетворение и наслаждение жизнью начинается изнутри. Вы не можете убежать от себя, и не зависит, где вы: на прекрасном Бали, в Эстонии или другом тропическом месте».
По словам Моны, люди всегда ищут лучшее место под солнцем. «Люди стремятся бежать туда, где лучше, но я поняла, что везде хорошо, если ты в хороших отношениях с самим собой, а за три года, что я здесь, я достигла гармонии с собой. Я перестала думать, что это лучшее место на Земле. Это иллюзия. Мы думаем, что где-то лучше, чем там, где мы сейчас, мы гонимся за чем-то, что кажется нам лучше, а на самом деле все это находится внутри нас. Мы будем гнаться за этим всю жизнь, если не будем работать над собой и не найдем счастье и удовлетворение внутри себя», - говорит Мона.
Куда жизнь заведет ее дальше, Мона пока не может сказать. «У меня есть некоторые планы. Друзья зовут меня в Индию, а другие зовут меня домой, - сказала она, со смехом добавив, что точного плана у нее нет. - Хорошо, когда все известно на полгода вперед».