ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров

2 марта NBC News сообщил, что самолет, пролетая над штатом Теннесси, попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров, после чего совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Даллес (штат Вашингтон). Семь человек были госпитализированы, пишет gordoncom.ua.