Жена голливудского актера Мэтью Макконахи, бразильская фотомодель Камила Алвес оказалась на борту самолета 469 Lufthansa, который летел из Остина (Техас, США) во Франкфурт (Германию). Об этом она заявила в Instagram, разместив ролик, снятый на борту самолета.
ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров
2 марта NBC News сообщил, что самолет, пролетая над штатом Теннесси, попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров, после чего совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Даллес (штат Вашингтон). Семь человек были госпитализированы, пишет gordoncom.ua.
Жена актера успела снять на видео то, что происходило на борту самолета, когда он находился в зоне турбулентности.
«На борту был хаос», – написала Алвес.
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