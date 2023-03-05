Вс, 5.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров

Limon.ee
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Паника на борту самолета. Иллюстративное фото
Паника на борту самолета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Жена голливудского актера Мэтью Макконахи, бразильская фотомодель Камила Алвес оказалась на борту самолета 469 Lufthansa, который летел из Остина (Техас, США) во Франкфурт (Германию). Об этом она заявила в Instagram, разместив ролик, снятый на борту самолета.

2 марта NBC News сообщил, что самолет, пролетая над штатом Теннесси, попал в зону турбулентности на высоте 11 000 метров, после чего совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Даллес (штат Вашингтон). Семь человек были госпитализированы, пишет gordoncom.ua.

Жена актера успела снять на видео то, что происходило на борту самолета, когда он находился в зоне турбулентности.

«На борту был хаос», – написала Алвес.

Ключевые слова
Наверх