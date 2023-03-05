ПОТРЯСАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже

Во время показа пять роботов взаимодействовали с моделями, а один из них раздел голландскую модель Рианну Ван Ромпей, сорвав с ее плеч черную накидку. Перед этим они обнюхали друг друга.

На странице бренда сообщается, что шоу с участием роботов является интерпретацией произведения французского поэта Жана де Лафонтена «Волк и ягненок» об отношениях между людьми и роботами. Главный посыл шоу заключается в том, что люди и роботы могут жить в гармонии, пишет gordonua.com.

Осенью 2022 года бренд Coperni в рамках Парижской недели моды на подиуме одел американскую супермодель Беллу Хадид в платье, которое было нанесено на ее тело из аэрозольного баллончика.

Boston Dynamics знаменита своими разработками на заказ DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов министерства обороны США). Один из самых известных проектов компании – четвероногий робот-собака BigDog, разработанный для военных целей. Предыдущие видео компании с танцующими роботами нередко становились вирусными.