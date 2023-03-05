«Это как жить в каменном веке. Единственное место, где можно поговорить по телефону, - это на улице на камне. Да и то слышно плохо», - пожаловался в минувшую субботу днем один из клиентов Telia в Западной Эстонии, предположив, что проблема заключается в снежной шторме. Telia сообщила Elu24, что проблем с обслуживанием в этом районе быть не должно, и что погода не должна повлиять на покрытие.
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Говорить по телефону можно только на улице и стоя на большом камне: в Западной Эстонии проблемы со связью
Говорить по телефону можно только на улице и стоя на большом камне: в Западной Эстонии проблемы со связью
«Наверное, ночная метель как-то повлияла на телефонную связь», - предположил житель Западной Эстонии и клиент Telia, который к вечеру субботы весь день испытывал проблемы со связью. «Мой вайфай немного тупит, покрытие очень плохое, и я не могу нормально звонить», - добавил он в интервью Elu24.
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