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Говорить по телефону можно только на улице и стоя на большом камне: в Западной Эстонии проблемы со связью

Геттер Трумси
Говорить по телефону можно только на улице и стоя на большом камне: в Западной Эстонии проблемы со связью
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Одна палочка связи позволяла звонить по телефону, но на том конце провода их почти не было слышно
Одна палочка связи позволяла звонить по телефону, но на том конце провода их почти не было слышно Фото: Shutterstock/Kuvatõmmis/Elu24 kollaaž

«Это как жить в каменном веке. Единственное место, где можно поговорить по телефону, - это на улице на камне. Да и то слышно плохо», - пожаловался в минувшую субботу днем один из клиентов Telia в Западной Эстонии, предположив, что проблема заключается в снежной шторме. Telia сообщила Elu24, что проблем с обслуживанием в этом районе быть не должно, и что погода не должна повлиять на покрытие.

«Наверное, ночная метель как-то повлияла на телефонную связь», - предположил житель Западной Эстонии и клиент Telia, который к вечеру субботы весь день испытывал проблемы со связью. «Мой вайфай немного тупит, покрытие очень плохое, и я не могу нормально звонить», - добавил он в интервью Elu24.

В половине пятого вечера в субботу у клиента Telia была только одна палочка покрытия, которая вроде позволяла ему делать телефонные звонки, но слышимость была отвратительная: «Я вообще не могу поговорить с мамой, она не понимает ни слова из того, что я говорю».

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