Вс, 5.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Эстонская красотка рассказывает о роскошной жизни в Дубае: однажды я заказала коктейль за 160 евро

Sten Talivee
Эстонская красотка рассказывает о роскошной жизни в Дубае: однажды я заказала коктейль за 160 евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Анита Сибул
Анита Сибул Фото: Erakogu

Создатель цифрового контента или блогер Анита Сибул уже некоторое время живет под солнцем Дубая. Оказывается, она не испытывает тоски по дому и не планирует возвращаться в Эстонию. «Я действительно чувствую, что каждый день - это приключение. Когда я жила в Эстонии, ничего подобного не было», - рассказывает Анита Elu24.

Анита Сибул - молодая блогер, красотка, умеющая грамотно пользоваться мужской благосклонностью и не скрывающая, что живет за счет влюбленных в нее мужчин. Она в медиасфере с подросткового возраста и известна многим благодаря YouTube и Instagram.

Анита с января живет в Дубае, уже освоилась там и очень счастлива. Elu24 встретился с ней, чтобы узнать больше о жизни в Дубае, о том, чем она занимается каждый день и кто ее таинственный спутник. 

Ключевые слова
Наверх