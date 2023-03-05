ФОТО ⟩ Эстонская красотка рассказывает о роскошной жизни в Дубае: однажды я заказала коктейль за 160 евро

Анита Сибул - молодая блогер, красотка, умеющая грамотно пользоваться мужской благосклонностью и не скрывающая, что живет за счет влюбленных в нее мужчин. Она в медиасфере с подросткового возраста и известна многим благодаря YouTube и Instagram.

Анита с января живет в Дубае, уже освоилась там и очень счастлива. Elu24 встретился с ней, чтобы узнать больше о жизни в Дубае, о том, чем она занимается каждый день и кто ее таинственный спутник.