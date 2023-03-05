Создатель цифрового контента или блогер Анита Сибул уже некоторое время живет под солнцем Дубая. Оказывается, она не испытывает тоски по дому и не планирует возвращаться в Эстонию. «Я действительно чувствую, что каждый день - это приключение. Когда я жила в Эстонии, ничего подобного не было», - рассказывает Анита Elu24.
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ФОТО ⟩ Эстонская красотка рассказывает о роскошной жизни в Дубае: однажды я заказала коктейль за 160 евро
Эстонская красотка рассказывает о роскошной жизни в Дубае: однажды я заказала коктейль за 160 евро
Анита Сибул - молодая блогер, красотка, умеющая грамотно пользоваться мужской благосклонностью и не скрывающая, что живет за счет влюбленных в нее мужчин. Она в медиасфере с подросткового возраста и известна многим благодаря YouTube и Instagram.
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