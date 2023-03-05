Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидают благоприятные перемены с 5 марта 2023

По словам специалиста, в это время необходимо приложить максимум усилий для получения результата, и это касается всех знаков Зодиака. Однако некоторые представители зодиакального круга почувствуют прилив сил и вдохновения, что поможет им на пути к достижению успеха.

Так, у Раков день пройдет на высоких энергиях. Время подходит для переговоров, собеседований, подписания контрактов, реализации договоренностей. Тамара Глоба рекомендует Ракам спокойно воспринимать критику и не обижаться на негативные комментарии.

В этом случае период пройдет для представителей этого знака Зодиака максимально благоприятно и полезно.

Львам рекомендуется брать инициативу в свои руки для достижения целей. Нужно проявлять активность и не бояться идти вперед. Выжидательная позиция не подходит для этого периода и не принесет никаких результатов. Свободное время лучше посвятить хобби или получению новых знаний.

Период с 5 марта 2023 года обещает быть продуктивным для Дев. Можно заняться делами, начатыми ранее, и планировать новые проекты.

В это время логика, как ни странно, будет не самым лучшим другом. Рекомендуется больше внимания уделять подсказкам Вселенной и собственной интуиции.

Удачный и продуктивный период начался у Скорпионов. По словам Тамары Глобы, представителям этого знака Зодиака можно планировать самые важные дела, покупки и переговоры.

Время подходит для решения безотлагательных вопросов, но можно и как следует отдохнуть.