Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидают благоприятные перемены с 5 марта 2023
Так, у Раков день пройдет на высоких энергиях. Время подходит для переговоров, собеседований, подписания контрактов, реализации договоренностей. Тамара Глоба рекомендует Ракам спокойно воспринимать критику и не обижаться на негативные комментарии.
В этом случае период пройдет для представителей этого знака Зодиака максимально благоприятно и полезно.
Львам рекомендуется брать инициативу в свои руки для достижения целей. Нужно проявлять активность и не бояться идти вперед. Выжидательная позиция не подходит для этого периода и не принесет никаких результатов. Свободное время лучше посвятить хобби или получению новых знаний.
Период с 5 марта 2023 года обещает быть продуктивным для Дев. Можно заняться делами, начатыми ранее, и планировать новые проекты.
В это время логика, как ни странно, будет не самым лучшим другом. Рекомендуется больше внимания уделять подсказкам Вселенной и собственной интуиции.
Удачный и продуктивный период начался у Скорпионов. По словам Тамары Глобы, представителям этого знака Зодиака можно планировать самые важные дела, покупки и переговоры.
Время подходит для решения безотлагательных вопросов, но можно и как следует отдохнуть.
Тем не менее, если Скорпионы заняты решением глобальных задач, рекомендуется не отвлекаться от этого, иначе будет сложно затем снова вникнуть в процесс.