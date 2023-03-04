Бывший Сильвии Ильвес прервал молчание: «Было интересно узнать человека…»

В пятницу стало известно, что Сильвия Ильвес и Ассе Сауга расстались. «Позвольте мне коротко прокомментировать, что... взгляды на мир оказались разными», - сказала Сильвия в интервью Elu24. Она добавила, что между ними никогда не было любви, а скорее симпатия. «Было интересно узнать человека, и сейчас мы дружим».

Теперь и Ассе Сауга, криптоэнтузиаст, инвестор и преподаватель, высказал свое мнение. «Чтобы освещение в СМИ не было односторонним, я скажу несколько слов», - пишет он в посте на Facebook. «К сожалению, да, мы с Сильвией сегодня расстались. Каждое расставание, с одной стороны, печально, а с другой - это начало чего-то нового».

Сауга признал, что последний месяц для них обоих был сложным.

«Было много прекрасных и чудесных моментов, были и трудности, как и положено в отношениях. В целом, мы узнали друг друга гораздо лучше и пришли к тому, что наша большая разница во взглядах все же стала препятствием для построения и создания гармоничных отношений в будущем».

Asse Sauga. Фото: Karen Härms

«Я очень люблю и уважаю Сильвию, ее сыновей и семью, она замечательная женщина, и я очень благодарен, что наши жизни пересеклись, и благодарен за размышления и уроки, которые она дала. Отныне мы будем продолжать наш жизненный путь как добрые друзья», - говорится в его сообщении.