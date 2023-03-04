Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная совместно с фронтменом украинской группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком записали новую версию песни "Обійми" под названием Obiymy (Legacy of War Mix). Видео опубликовано 3 марта на канале музыкального лейбла Дель Ная в YouTube, пишет Gordonua.
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМОВ ⟩ Фронтмен Massive Attack и Океан Ельзи записали ремикс на песню «Обійми»
Фронтмен Massive Attack и Океан Ельзи записали ремикс на песню «Обійми»
Вакарчук в Instagram прокомментировал коллаборацию с известным музыкантом, отметив, что дружит с Робертом Дель Ная с лета 2018 года.
«Именно Роберт стал одним из первых, кто позвонил после полномасштабного вторжения. Тогда у него родилась идея этого трека. Спасибо тебе, друг, за поддержку Украины. Это ценно, – написал Вакарчук. – Этот трек выпущен в поддержку Украины. Все деньги будут переданы на восстановление разрушенных домов в Киевской области».
В клипе использованы видео и фото, которые были сделаны командой Роберта Дель Ная и самим Вакарчуком во время выступлений на фронте.