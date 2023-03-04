Зима продолжает активно бороться за свое доминирующее место в Эстонии, активно засыпая улицы толстым слоем снега, а люди продолжают радоваться и наслаждаться последними зимними деньками.
ФОТО ⟩ В очках и с ирокезом: на Певческом поле памятник Густаву Эрнесаксу обрел новый облик
В очках и с ирокезом: на Певческом поле памятник Густаву Эрнесаксу обрел новый облик
Житель столицы не унывают, и раз выдался очередной шанс покататься на сынках, подурачиться в снегу, а напоследок поиграть в снежные игры, то не упускают такую возможность.
Суббота выдалась особенно снежной, поэтому таллиннцы не заставили себя долго ждать и горка на Певческом поле уже с утра была наполнена людьми.
Снег лежит повсюду, а чтобы памятник знаменитому композитору Густаву Эрнесаксу, который наблюдает за всем происходящим весельем на Певческом поле - не грустил, его слегка преобразили. Модный ирокез, стильные очки и снежная улыбка: смотри, как забавно приукрасили отдыхающие памятник Густаву Эрнесаксу.
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