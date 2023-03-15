В редакцию портала Limon.ee пришло немногословное анонимное сообщение: «На корабле с беженцами нашли педофила». Насколько корректна и достоверна данная информация, узнали, побеседовав с жителями судна.
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«Мы с супругой верующие. Мы молимся»: на пароме Tallink, где живут военные беженцы, обнаружили мужчину, пристававшего к детям
После инцидента мужчина покинул страну
«Мы с супругой верующие. Мы молимся»: на пароме Tallink, где живут военные беженцы, обнаружили мужчину, пристававшего к детям
Пресс-служба полиции подтвердила, что 26 февраля на номер 112 поступило сообщение с парома Isabelle, на котором проживают прибывшие из Украины военные беженцы, о неподобающем поведении одного из постояльцев: мужчину в возрасте около восьмидесяти лет обвинили в неуместном физическом контакте с детьми.
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