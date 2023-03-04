Певец Стефан с невестой рассказали о планах на свадьбу: «Мы думали, что сделаем маленькое торжество, но...»

«Изначально мы думали, что у нас не будет большой свадьбы, что сделаем маленькое торжество», - сказал Стефан в эфире радиостанции, рассказывая о планировании свадьбы. Виктория добавила, что планирование идет полным ходом «Я думаю, что все на месте», - призналась Виктория.

Самой сложной частью оказался список приглашенных на свадьбу.

На вопрос, приедут ли гости на свадьбу из Армении, музыкант ответил: «Конечно! К сожалению, я не могу пригласить всех, но те члены моей семьи, которые смогут приехать, очень желанные гости. Кого бы я особенно хотел увидеть на празднике, так это моя бабушка, которая приедет с моей двоюродной сестрой».

Какую свадьбу вы бы предпочли: эстонскую или армянскую? «Общение будет проходить на эстонском языке, но будут представлены и армянские традиции», - сказал Стефан, добавив, что типичная армянская свадьба включает в себя шашлык, тосты и хороводы.

На вопрос, будет ли пара танцевать традиционный вальс на свадьбе, Стефан в шутку ответил: «Будет свадебный брейк».

В октябре прошлого года Стефан попросил руки любимой.