Хитросплетения отношений: бывший любовник Бригитте Сюзанны Хунт и ее кузины показал очередную возлюбленную

В январе Elu24 писал, что светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, уехавшая в отпуск в конце 2022 года, проведет время с бывшим мужем своей двоюродной сестры Марли, фитнес-бизнесменом Тыну Круусимяэ. Как будто и не было ссоры, вдруг Марли отреагировала на новость, пожелав бывшему мужу и Бригитте счастливого пути. После этого Бригитте якобы заблокировала свою кузину в социальных сетях.