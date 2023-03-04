ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ФОТО ⟩ Эстонский спортсмен с супругой устроили шикарный праздник в честь ребенка

В начале февраля десятиборец Майсель Уйбои его супруга-спринтер Шоне Миллер-Уйбо объявили в социальных сетях, что скоро станут родителями.

«Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости. С шестой годовщиной свадьбы», – написали Уйбо в совместном посте в Instagram.

Пара решила устроить пышную вечеринку в честь ребенка.

В своем сообщении в социальных сетях Шоне поблагодарила всех, кто сделал вечеринку для ребенка такой особенной. Естественно, пара также поделилась фотографией и видеоклипом, снятыми на вечеринке.

Эстонский десятиборец Майсель Уйбо женился на багамской спринтерше Шоне Миллер 4 февраля 2017 года.