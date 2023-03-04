Будущие родители Майсел и Шоне Миллер-Уйбо делятся милой фотографией, сделанной на вечеринке в честь рождения ребенка.
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ФОТО ⟩ Эстонский спортсмен с супругой устроили шикарный праздник в честь ребенка
В начале февраля десятиборец Майсель Уйбои его супруга-спринтер Шоне Миллер-Уйбо объявили в социальных сетях, что скоро станут родителями.
«Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости. С шестой годовщиной свадьбы», – написали Уйбо в совместном посте в Instagram.
Пара решила устроить пышную вечеринку в честь ребенка.
В своем сообщении в социальных сетях Шоне поблагодарила всех, кто сделал вечеринку для ребенка такой особенной. Естественно, пара также поделилась фотографией и видеоклипом, снятыми на вечеринке.
Эстонский десятиборец Майсель Уйбо женился на багамской спринтерше Шоне Миллер 4 февраля 2017 года.
«Ты был любящим и заботливым во всем на протяжении последних трех лет, и я хочу сказать тебе, что люблю тебя от всего сердца!»,– писал ранее Майсел.