Подданные Великобритании привыкли видеть Кейт Миддлтон с миниатюрной сумочкой в руках: на все мероприятия принцесса является с клатчами разных оттенков. Что же она носит с собой постоянно? И что хранилось в сумочке покойной королевы Елизаветы II? Рассказывает Телепрограмма.
ПЕЧЕНЬЕ? ⟩ Странные предметы в сумочках Кейт Миддлтон и Елизаветы II
Телефон, ключи, бумажник? А вот и нет!
Начнем с того, чего в сумочке Кейт не бывает никогда. Это кажется удивительным и даже странным, но принцесса не носит с собой ни ключей, ни кошелька, а ведь для нас это — привычные вещи, без которых мы не выйдем из дома. Кроме того, она не считает нужным брать с собой мобильный телефон — это для современного человека тоже непостижимо.
Безупречная красота
А вот матирующие салфетки, которые помогут скрыть блеск на лбу или на носу и придадут лицу безупречный вид, — обязательный предмет в сумочке Кейт. Как и бальзам для губ. Чтобы привести себя в порядок, Кейт достаточно посмотреться в маленькое зеркальце (оно тоже всегда лежит в ее клатче, даже самом крошечном).
Наконец, четвертая вещь, которую она обязательно прихватывает с собой, — это банальный носовой платок. А если вдруг сумочка оказывается чуть более вместительной, чем обычно, принцесса добавляет в нее фотоаппарат — она любит сама делать интересные снимки. Об этих секретах супруги принца Уильяма рассказала в своей книге «Кейт. Биография» Марсия Муди.
У королевы был набор поинтереснее…
Не менее интересен набор предметов, которые, если верить королевским биографам, постоянно находились в сумочке бабушки мужа Кейт — королевы Елизаветы II. Самые обычные вещи, которые там можно было увидеть, — это те же зеркальце и помада: королева имела привычку после каждого обеда и ужина аккуратно поправлять свой макияж, не выходя из-за стола. Мятные леденцы и очки для чтения тоже никого не удивят. А вот остальные предметы выглядят уже интереснее.
Наличные деньги
Не так уж много — всего лишь одна банкнота достоинством 5 или 10 фунтов стерлингов. Деньги нужны были королеве на случай, если она окажется в церкви: для пожертвования.
Крючок
Специальный крючок Елизавета крепила при необходимости к столу и вешала на него свою сумку, чтобы не ставить ее на пол.
Фотографии
Возможно, кому-то эта привычка покажется сентиментальной или устаревшей, но королева всегда носила в сумочке фото детей и внуков.
Талисманы
В качестве талисманов «на счастье» Елизавета прихватывала крошечные фигурки собак — рассказывали, что она никогда с ними не расставалась, будучи уверенной, что они приносят удачу.
Печенье
Известно, что королева очень любила собак, ее любимой породой была корги. Для собак в ее сумочке всегда лежало специальное печенье, которым она с удовольствием угощала своих питомцев.
Кроссворды
Это может звучать очень странно, однако Елизавета II обожала в свободную минуту разгадывать кроссворды. Прислуга заботилась о том, чтобы у королевы с собой всегда были свежие экземпляры, вырезанные из газет.
Остальное — у фрейлин
Понятно, что женщине (даже королеве — особенно королеве!) в течение дня может понадобиться еще множество мелочей, чтобы выглядеть и чувствовать себя безупречно. Но не носить же с собой чемодан!
Она и не носила — королеву всегда сопровождали верные фрейлины, в сумках которых в любой момент можно было найти запасные колготки и перчатки, иголку с ниткой и булавки (вдруг что-то из одежды порвется!), влажные салфетки и прочие предметы. Запасливые и предусмотрительные они, эти королевские особы!