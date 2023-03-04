ПЕЧЕНЬЕ? ⟩ Странные предметы в сумочках Кейт Миддлтон и Елизаветы II

Телефон, ключи, бумажник? А вот и нет!

Начнем с того, чего в сумочке Кейт не бывает никогда. Это кажется удивительным и даже странным, но принцесса не носит с собой ни ключей, ни кошелька, а ведь для нас это — привычные вещи, без которых мы не выйдем из дома. Кроме того, она не считает нужным брать с собой мобильный телефон — это для современного человека тоже непостижимо.

Безупречная красота

А вот матирующие салфетки, которые помогут скрыть блеск на лбу или на носу и придадут лицу безупречный вид, — обязательный предмет в сумочке Кейт. Как и бальзам для губ. Чтобы привести себя в порядок, Кейт достаточно посмотреться в маленькое зеркальце (оно тоже всегда лежит в ее клатче, даже самом крошечном).

Наконец, четвертая вещь, которую она обязательно прихватывает с собой, — это банальный носовой платок. А если вдруг сумочка оказывается чуть более вместительной, чем обычно, принцесса добавляет в нее фотоаппарат — она любит сама делать интересные снимки. Об этих секретах супруги принца Уильяма рассказала в своей книге «Кейт. Биография» Марсия Муди.

У королевы был набор поинтереснее…