Компания Lufthansa представила новый салон первого класса, который предназначен для повышение качества обслуживания на дальнемагистральных маршрутах.
ВОТ ЭТО РОСКОШЬ! ⟩ Скоро на борту: Lufthansa показала новый люксовый первый класс с двуспальной кроватью
Скоро на борту: Lufthansa показала новый люксовый первый класс с двуспальной кроватью
Suite Plus — это, по сути, отдельная двухместная каюта с закрывающейся дверью и двумя просторными сиденьями, которые при желании можно превратить в удобную двуспальную кровать.
80 новых двухфюзеляжных самолетов, пополнивших парк Lufthansa (включая Airbus A350, Boeing 787-9 и Boeing 777-9), будут вскоре оснащены новыми каютами.
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