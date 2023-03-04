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ВОТ ЭТО РОСКОШЬ! ⟩ Скоро на борту: Lufthansa показала новый люксовый первый класс с двуспальной кроватью

Limon.ee
Скоро на борту: Lufthansa показала новый люксовый первый класс с двуспальной кроватью
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Самолеты Lufthansa.
Самолеты Lufthansa. Фото: KAI PFAFFENBACH

Компания Lufthansa представила новый салон первого класса, который предназначен для повышение качества обслуживания на дальнемагистральных маршрутах.

Suite Plus — это, по сути, отдельная двухместная каюта с закрывающейся дверью и двумя просторными сиденьями, которые при желании можно превратить в удобную двуспальную кровать.

80 новых двухфюзеляжных самолетов, пополнивших парк Lufthansa (включая Airbus A350, Boeing 787-9 и Boeing 777-9), будут вскоре оснащены новыми каютами.

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