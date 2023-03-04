Певица Грете Пайя наслаждается отпуском на солнце, но, как оказалось, на этот раз все прошло не совсем так, как планировалось. На этот раз поездка Пайи характеризовалась болью, антибиотиками и уколами.
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Знаменитая эстонская певица заболела за границей: «Уже трижды меняла антибиотики»
Знаменитая эстонская певица заболела за границей: «Уже трижды меняла антибиотики»
Певица Грете Пайя поделилась в Instagram историей о том, как во время путешествия у нее воспалился зуб мудрости.
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