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Знаменитая эстонская певица заболела за границей: «Уже трижды меняла антибиотики»

Стен Таливее
Знаменитая эстонская певица заболела за границей: «Уже трижды меняла антибиотики»
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Фото: Ardo Kaljuvee

Певица Грете Пайя наслаждается отпуском на солнце, но, как оказалось, на этот раз все прошло не совсем так, как планировалось. На этот раз поездка Пайи характеризовалась болью, антибиотиками и уколами.

Певица Грете Пайя поделилась в Instagram историей о том, как во время путешествия у нее воспалился зуб мудрости.

«Однажды утром я проснулась с распухшей щекой. Зуб мудрости решил дать о себе знать», - пишет Пайя.

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