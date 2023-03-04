В последнее время 48-летний Леонардо ДиКаприо никак не может найти стабильность в личной жизни. Известный актер проводит время с разными девушками, но у всех у них есть одна общая черта — это возраст.
Перешел на «старушек»: ДиКаприо преодолел возрастные предрассудки и нашел подругу постарше
Перешел на «старушек»: ДиКаприо преодолел возрастные предрассудки и нашел подругу постарше
До недавнего времени главная звезда «Титаника» предпочитал встречаться с красотками исключительно до 25 лет.
И вот случилось чудо — знаменитый актер перешел на «старушек». Леонардо ДиКаприо заметили на вечеринке в компании модели Роуз Бертрам, которой уже исполнилось 28 лет, пишет Daily Mail.
Покидал заведение предусмотрительный ДиКаприо уже один, пытаясь не афишировать и это свидание.