Лучше не дарить: мужские подарки, которые бесят большинство женщин

Наверняка ваш мужчина уже успел выбрать вам подарок к 8 Марта и, скорее всего, жутко горд своим выбором. Только вот женщина не всегда в восторге от презентов. Чтобы мужчинам было проще избежать неловкой ситуации, когда женщина вежливо изображает радость, мы собрали топ подарков, которые точно не стоит выбирать для любимой.

Парфюмерия

Конечно, если мужчина знает, какие ароматы предпочитает его женщина, вопросов нет. Еще лучше, если женщина сама намекнула мужчине, какой флакончик хочет получить в качестве подарка. Но если вы знакомы недолго или же мужчина в принципе плохо ориентируется в парфюмерном мире, стоит отказаться от идеи дарить духи. Даже самые дорогие ароматы не принесут радости, если женщина в принципе не привыкла к такому типу духов. Духи очень часто попадают в список подарков, которые пылятся на дальней полке.

Вкусные букеты

Некогда невероятно популярный вид подарка, если мужчина не в курсе предпочтений женщины. При этом сами женщины признаются, что шоколадные и фруктовые букеты их скорее раздражают, чем радуют. Это вполне логично, ведь мужчина может не знать, на какие из ингредиентов букета у вас аллергия, а может, вы ненавидите определенный сорт фруктов и женщине опять же приходится изображать восторг. Мужчины, осторожнее.

Косметические набор