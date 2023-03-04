«Продам и отправлю деньги ЗСУ»: Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве

Лобода призналась, она впервые слышит о наличии у себя недвижимости в Москве. Артистка опровергла, что владеет особняком в Подмосковье и трехкомнатной квартирой в столице России.

«Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ЗСУ», — написала певица.