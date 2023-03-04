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«Продам и отправлю деньги ЗСУ»: Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве

Limon.ee
«Продам и отправлю деньги ЗСУ»: Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве
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Светлана Лобода на концерте в Таллинне
Светлана Лобода на концерте в Таллинне Фото: Tairo Lutter

Певица Светлана Лобода прокомментировала в Telegram-канале слухи о продаже особняка Подмосковье.

Лобода призналась, она впервые слышит о наличии у себя недвижимости в Москве. Артистка опровергла, что владеет особняком в Подмосковье и трехкомнатной квартирой в столице России.

«Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ЗСУ», — написала певица.

Ранее сообщалось, что особняк исполнительницы в Подмосковье выставлен на продажу 650 млн рублей. Отмечалось, что дом расположен на Новорижском шоссе.

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