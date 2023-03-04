Imatra Elekter AS признает, что отсутствие информации об изменении цен в счете вызвало неудобства. Однако они опровергают утверждение о том, что потребители вообще не были проинформированы о повышении цен.
Для подписчиков
Жители Виймси обнаружили сюрприз в счете за электричество: «В таких случаях клиента должны информировать лично»
Жители Виймси обнаружили сюрприз в счете за электричество: «В таких случаях клиента должны информировать лично»
Жителей Виймси ждал неприятный сюрприз, когда они узнали, что в феврале базовый тариф на услуги сети увеличился. Увеличение составило целых 20 процентов. «Одно только то, что цены повысили в очередной раз, да еще и без нашего ведома, сводит настроение к нулю».
Ключевые слова