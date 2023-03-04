Сб, 4.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Жители Виймси обнаружили сюрприз в счете за электричество: «В таких случаях клиента должны информировать лично»

Кетлин Крузе
Жители Виймси обнаружили сюрприз в счете за электричество: «В таких случаях клиента должны информировать лично»
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Tairo Lutter/erakogu/Elu24 kollaaž

Imatra Elekter AS признает, что отсутствие информации об изменении цен в счете вызвало неудобства. Однако они опровергают утверждение о том, что потребители вообще не были проинформированы о повышении цен.

Жителей Виймси ждал неприятный сюрприз, когда они узнали, что в феврале базовый тариф на услуги сети увеличился. Увеличение составило целых 20 процентов. «Одно только то, что цены повысили в очередной раз, да еще и без нашего ведома, сводит настроение к нулю».

Однако, по словам жителей, Imatra Elekter AS не присылала никаких электронных писем или уведомлений о повышении цен. «Я посмотрел счета, и в ноябре в счете было написано, что плата за сеть увеличится с 01.12.2022, и она действительно увеличилась примерно на 3,5%, но нет никакого упоминания о дальнейшем повышении цен с февраля», - сказал житель Виймси, который отметил, что подобная информация не была отправлена по электронной почте и не была указана в счете. «Это их обязанность - информировать заранее».

Ключевые слова
Наверх