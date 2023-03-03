Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делать

Женщины в этот день проводили время на кухне. Готовили различные блюда. Верили, чем богаче будет стол 4 марта, тем удачнее будет год.

Верили, что нужно было испечь пирог или хлеб круглой формы. Такие изделия являются символами солнца, тепла, плодородия, богатого урожая в текущем году. Этими блюдами стоит угостить всех домочадцев и соседей.

Хлебными крошками обязательно кормили птиц, чтобы они принесли хороший урожай, защищали посевы.

Также 4 марта было принято делать уборку в доме. Можно пойти в баню.

Чтобы деньги в доме были, нужно разложить их аккуратно и по порядку, в том месте, где они хранятся.

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя сквернословить, ссориться, чертыхаться. Можно привлечь неудачи, неурядицы.

Нельзя 4 марта хвалиться своими достижениями. Может покинуть дом благополучие.

Нельзя 4 марта с пола поднимать пальцами иголку. Нужно поднять иголку щипчиками, тканью или магнитом.

Нельзя 4 марта лениться, бездельничать, спать до обеда.

Приметы на 4 марта