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Эстонская звезда TikTok, считавшаяся пропавшей без вести, вновь появилась на публике

Кристийна Рейманд
Эстонская звезда TikTok, считавшаяся пропавшей без вести, вновь появилась на публике
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Яане Линде
Яане Линде Фото: Kuvatõmmised TikTokist ja rate.ee saidilt / Elu24 kollaaž

«Я жива и здорова», - пишет Яане, которая была объявлена пропавшей без вести осенью прошлого года. Об этом она сообщила в TikTok. По словам представителя PPA, сообщение о местонахождении Яане поступило несколько дней назад, пишет Elu24.

11 октября прошлого года полиция сообщила, что 28-летняя Яане ушла из своего дома в Пайде и не вернулась к назначенному времени.

До своего исчезновения девушка приобрела определенную известность за годы работы на TikTok, и ее отсутствие обеспокоило многих поклонников. Теперь Яане снова появилась в социальных сетях. «Я жива и здорова», - пишет она в видеоролике на TikTok.

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