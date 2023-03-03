Эстонская звезда TikTok, считавшаяся пропавшей без вести, вновь появилась на публике

«Я жива и здорова», - пишет Яане, которая была объявлена пропавшей без вести осенью прошлого года. Об этом она сообщила в TikTok. По словам представителя PPA, сообщение о местонахождении Яане поступило несколько дней назад, пишет Elu24.
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11 октября прошлого года полиция сообщила, что 28-летняя Яане ушла из своего дома в Пайде и не вернулась к назначенному времени.