16 лет назад, 28 февраля 2007 года, мир потрясла невообразимая трагедия: в Бельгии мать своим руками зарезала родных пятерых детей: сына и четырех дочерей в возрасте от 3 до 14 лет, пишет super.ru.
Врачи усыпили мать, перерезавшую горло своим пятерым детям: вот ее история
Женевьева Лермитт вскрыла каждому горло кухонным ножом, после чего пыталась покончить с собой, но безуспешно: ее спасли врачи скорой помощи.
В 2008 году ее приговорили к пожизненному заключению, а в 2019-м перевели в психиатрическую клинику. Там, в больничных стенах, в 16-ю годовщину смерти своих детей Женевьева все же решила покинуть мир живых и запросила эвтаназию. Ей не отказали: женщина умерла 28 февраля 2023 года. Адвокат Женевьевы Николас Коэн подтвердил сообщения местных СМИ, что его клиент умер в результате эвтаназии в 16-ю годовщину убийства во вторник. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Также сообщается, что в 2010 году Лермитт подавала иск, требуя до трех миллионов евро от своего бывшего психиатра, обвиняя его в бездействии. То есть в том, что он не помог предотвратить убийства. Но после 10 лет безуспешных попыток добиться своего, Женевьева отказалась от судебной тяжбы. В 2021 году Лермитт предпринимала еще одну попытку самоубийства, но у нее снова не вышло.
Да, в суде пятикратное убийство Женевьева объясняла тем, что чувствовала себя «в отчаянии и в ловушке» дома с детьми.
Мы напоминаем о важности своевременного обращения за психологической помощью (к врачам и близким), особенно в состоянии послеродовой и других видов депрессии.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!