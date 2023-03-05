Врачи усыпили мать, перерезавшую горло своим пятерым детям: вот ее история

Женевьева Лермитт вскрыла каждому горло кухонным ножом, после чего пыталась покончить с собой, но безуспешно: ее спасли врачи скорой помощи.

В 2008 году ее приговорили к пожизненному заключению, а в 2019-м перевели в психиатрическую клинику. Там, в больничных стенах, в 16-ю годовщину смерти своих детей Женевьева все же решила покинуть мир живых и запросила эвтаназию. Ей не отказали: женщина умерла 28 февраля 2023 года. Адвокат Женевьевы Николас Коэн подтвердил сообщения местных СМИ, что его клиент умер в результате эвтаназии в 16-ю годовщину убийства во вторник. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Также сообщается, что в 2010 году Лермитт подавала иск, требуя до трех миллионов евро от своего бывшего психиатра, обвиняя его в бездействии. То есть в том, что он не помог предотвратить убийства. Но после 10 лет безуспешных попыток добиться своего, Женевьева отказалась от судебной тяжбы. В 2021 году Лермитт предпринимала еще одну попытку самоубийства, но у нее снова не вышло.

Да, в суде пятикратное убийство Женевьева объясняла тем, что чувствовала себя «в отчаянии и в ловушке» дома с детьми.

Мы напоминаем о важности своевременного обращения за психологической помощью (к врачам и близким), особенно в состоянии послеродовой и других видов депрессии.