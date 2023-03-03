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Жители Нурсипалу, где предполагается расширить тренировочный полигон, не хотят денежной компенсации

Limon.ee
Жители Нурсипалу, где предполагается расширить тренировочный полигон, не хотят денежной компенсации
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Фото: Kuvatõmmis saatest

«Когда я думаю об этом, то не могу спать», - говорит Ууно, которому грозит перспектива остаться без крова, если тренировочный полигон в Нурсипалу будет расширен.

В первом эпизоде весеннего сезона программы Võsavinkel Пеэтер Выза посетил Ааре, живущего в Вырумаа. Последний переживает за будущее местечка Нурсипалу и всего Вырумаа.

Ааре родился и всю жизнь прожил в Вырумаа, но сейчас кажется, что все перевернулось с ног на голову. Если тренировочный полигон в Нурсипалу будет расширен, то военные машины будут ездить практически по его двору, а многие семьи останутся без крова.

Фото: Kuvatõmmis saatest

"Люди, которые остаются, должны уехать, а уезжать трудно", - говорит Ааре. Его участок, к счастью, находится как раз за границами расширения учебного полигона Нурсипалу. "Между ним и полем есть небольшая полоса леса шириной 100 метров", - рассказывает Ааре. Планируемый учебный полигон будет находиться в 400 метрах от дома Ааре. "Весь этот шум, суматоха, наверное, будут меня сильно беспокоить", - предполагает неравнодушный гражданин. Более того, на предполагаемой к расширешнию территории есть и артефакт - "гробовой камень", связанный с народными преданиями, и историческая природная система Юммаляте.

Его сердце болит и за других жителей. "Я всегда ставлю себя на их место, чтобы понять, как бы я себя чувствовал в такой ситуации", - размышляет Ааре.

Ааре
Ааре Фото: Kuvatõmmis saatest

Например, в результате расширения полигона местный житель Ууно лишится своего трехэтажного дома. "У меня сон пропадает при одной мысли об этом", - признается он.

По словам Ууно, ему нужны не деньги как компенсация, а дом, который он построил своими руками, чтобы он остался для его детей. "Идея была в том, чтобы детям было куда приходить... а не в какой-то денежный ящик, который исчезнет через несколько лет. Что я буду делать с этими деньгами?" - задается он вопросом.

Ууно
Ууно Фото: Kuvatõmmis saatest
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