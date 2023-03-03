Если несколько месяцев назад все СМИ писали о новых отношениях Сильвии Ильвес и гадали, кто же новый любимый мужчина, то теперь пламя любви погасло, не успев как следует разгореться. «Это был интересный процесс, мы остались в дружеских отношениях», - говорит Сильвия.
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Меняющая мужчин как перчатки Сильвия Ильвес снова в поиске!
Меняющая мужчин как перчатки Сильвия Ильвес снова в поиске!
Месяц назад виолончелистка Сильвия Ильвес заинтриговала своих поклонников фотографией в Инстаграме, на которой позировала с таинственным мужчиной, чье лицо было закрыто смайликом. «В данный момент я отношусь ко всему очень осторожно. Я чувствую себя хорошо, в моем сердце мир, и мне очень повезло, что в моих отношениях такая прекрасная гармония», - говорила виолончелистка. Она не захотела прямо сказать, что ее сердце занято, но намекнула, что нашла возлюбленного.
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