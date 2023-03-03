Меняющая мужчин как перчатки Сильвия Ильвес снова в поиске!

Месяц назад виолончелистка Сильвия Ильвес заинтриговала своих поклонников фотографией в Инстаграме, на которой позировала с таинственным мужчиной, чье лицо было закрыто смайликом. «В данный момент я отношусь ко всему очень осторожно. Я чувствую себя хорошо, в моем сердце мир, и мне очень повезло, что в моих отношениях такая прекрасная гармония», - говорила виолончелистка. Она не захотела прямо сказать, что ее сердце занято, но намекнула, что нашла возлюбленного.