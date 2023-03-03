ВЕСЕЛАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как увлеченно играла Анне Вески и какой приз получила в популярной эстонской телепрограмме

Наши гламурные дамы соревновались друг с другом, играя в веселые игры.

«Я не верю людям, которые говорят, что хотят сразу сдаться, - пошутила Анне Вески. - Я все равно хочу победить».

Реэт Линна тоже была полна волнений и надежд на победу еще до участия в конкурсе. «Никогда не знаешь, улыбнется ли тебе удача», - размышляет она.

Каждый победитель шоу смог выбрать благотворительную организацию по своему усмотрению, в которую пожертвует призовые деньги. Анне Вески и Юри Бучаков были коронованы как победители специального выпуска, посвященного Международному женскому дню. «У меня было два добермана, поэтому я хочу пожертвовать на животных», - сказала Вески, которая передала выигранные 500 евро в приют для животных.