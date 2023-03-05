Ежедневно люди употребляют в пищу множество продуктов, не задумываясь об их качестве. А зря, пишет wday.ru.
Опасная доза канцерогена: онколог рассказал, как продукты и образ жизни влияют на развитие рака
Ведь именно то, что мы едим, напрямую влияет на наше здоровье и может навредить, вызвав рак. Секрет профилактики от такой болезни куда более прост: сбалансированное и правильное питание. При несоблюдении этих рекомендаций доза канцерогена может вызвать опухоль. Подробнее о том, какие продукты воздействуют на развитие онкологии, рассказал врач-онколог.
«Стоит отметить, что рак не проявляется после единичной дозы канцерогенов. Он может возникнуть в результате генетической предрасположенности, сформировавшихся вредных привычек, плохой экологии и, конечно же, неправильного питания. Все же существует список продуктов, способствующих развитию рака при злоупотреблении ими. Особенно это касается жареной пищи. Также опасность представляют продукты, выращенные с использованием пестицидов и различных удобрений с антибиотиками и гормонами», - комментирует специалист.
Одного раза достаточно
Возможно, это покажется удивительным, но опухоль может запустить даже одна доза канцерогенов. Употребление вредных продуктов сразу же влияет на развитие рака. Получается, что канцерогены становятся своего рода инициаторами процесса, который потом уже без их воздействия продолжает способствовать развитию опухоли.
Конечно, нельзя сказать, что всего одна доза канцерогенов обязательно станет причиной заболевания. На это влияют многие другие факторы, включая продолжительность воздействия и предрасположенность.
Вредные привычки
Одним из самых распространенных факторов, влияющих на развитие рака, является курение. Злоупотребление алкоголем тоже не способствует улучшению здоровья, поэтому важно стараться исключать подобные пагубные привычки. В сочетании с неправильным питанием и отсутствием физической активности подобный образ жизни может вызвать проблемы.
Продукты, оказывающие сильное воздействие
Закуски в виде чипсов, снеков и других перекусов часто употребляются в пищу не только молодыми ребятами, но и людьми в возрасте. Этого делать не стоит никому. Поберегите свой организм.
Пищу, приготовленную с использованием большого количества масла, майонез, колбасу и прочие копчености тоже следует исключить из рациона.
Здесь же стоит отметить любителей кофе. Каким бы вкусным и бодрящим не был этот напиток, не стоит его пить в больших количествах, иначе это зачастую приводит к развитию рака мочевого пузыря и поджелудочной железы.
Окружающая среда тоже имеет значение
Не стоит забывать и про экологию, так как некоторые канцерогены могут попадать в организм через воздух и воду. Так у людей, живущих в крупных мегаполисах, чаще встречается рак легких.
Избежать злокачественных опухолей, живя в мире, где полно канцерогенов, возможно. Главное вовремя выявить и устранить воздействие на организм различных вредных факторов.
Поддержание правильного питания и спорт также способствуют предотвращению возникновения опухолей. Но самое главное не пренебрегать обследованиями и обращать внимание на состояние своего организма.