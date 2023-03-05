Опасная доза канцерогена: онколог рассказал, как продукты и образ жизни влияют на развитие рака

Ведь именно то, что мы едим, напрямую влияет на наше здоровье и может навредить, вызвав рак. Секрет профилактики от такой болезни куда более прост: сбалансированное и правильное питание. При несоблюдении этих рекомендаций доза канцерогена может вызвать опухоль. Подробнее о том, какие продукты воздействуют на развитие онкологии, рассказал врач-онколог.

«Стоит отметить, что рак не проявляется после единичной дозы канцерогенов. Он может возникнуть в результате генетической предрасположенности, сформировавшихся вредных привычек, плохой экологии и, конечно же, неправильного питания. Все же существует список продуктов, способствующих развитию рака при злоупотреблении ими. Особенно это касается жареной пищи. Также опасность представляют продукты, выращенные с использованием пестицидов и различных удобрений с антибиотиками и гормонами», - комментирует специалист.

Одного раза достаточно

Возможно, это покажется удивительным, но опухоль может запустить даже одна доза канцерогенов. Употребление вредных продуктов сразу же влияет на развитие рака. Получается, что канцерогены становятся своего рода инициаторами процесса, который потом уже без их воздействия продолжает способствовать развитию опухоли.

Конечно, нельзя сказать, что всего одна доза канцерогенов обязательно станет причиной заболевания. На это влияют многие другие факторы, включая продолжительность воздействия и предрасположенность.

Вредные привычки