Никита Пресняков честно признался, как на самом деле ему в США работается со всемирно известной певицей

Оказалось, что перед новоиспеченным режиссером стояла крайне амбициозная задача. Снять звезду в клипе нужно было за несколько часов, хотя обычно этот процесс растягивается на сутки, а то и несколько. «Задачи были непростые. Нужно было успеть снять исполнительницу за 4 часа. А весь клип – за 5. Когда обычно съемочный день 12 часов. Каждый клип – это целые испытания! Но какой же кайф испытываешь, когда все удачно завершил и отдаешь смонтированный и покрашенный проект», – поделился подробностями творческого процесса музыкант и режиссер.