Недавно Никита Пресняков рассказал в Instagram о новом этапе в творчестве. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова переехал в США и занялся клипмейкерством, пишет Супер.
Никита Пресняков честно признался, как на самом деле ему в США работается со всемирно известной певицей
Так, он признался, что работает со звездой мирового уровня, королевой кантри 77-летней Долли Партон.
На днях Никита не удержался и поделился своими впечатлениями от совместного творчества. «В невероятном восторге от работы с Долли Партон. Она зарядила всю съемочную группу своей энергетикой», – признался Никита в Instagram.
Оказалось, что перед новоиспеченным режиссером стояла крайне амбициозная задача. Снять звезду в клипе нужно было за несколько часов, хотя обычно этот процесс растягивается на сутки, а то и несколько. «Задачи были непростые. Нужно было успеть снять исполнительницу за 4 часа. А весь клип – за 5. Когда обычно съемочный день 12 часов. Каждый клип – это целые испытания! Но какой же кайф испытываешь, когда все удачно завершил и отдаешь смонтированный и покрашенный проект», – поделился подробностями творческого процесса музыкант и режиссер.