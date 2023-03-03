КОРОЛИ ФОРТУНЫ ⟩ Четыре знака Зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса уже в марте
Эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских в свежем прогнозе на весну назвала четыре знака зодиака, которые станут везунчиками в марте. Вселенная станет их покровительницей и заступницей. Главное - не упустить свой шанс. Деньги польются как из рога изобилия. Эти счастливчики станут магнитом для удачи.
Для Овнов март станет благоприятным в сфере финансов. Представители этого зодиакального круга получат интересные перспективы - важно их не упустить. Кроме того, вышестоящее руководство заметит их вклад в общее дело. Кому-то даже предложат повышение.
Март окажется перспективным и удачным периодом для Скорпионов. Они могут найти способ подзаработать на своем хобби. Новое увлечение принесет им неплохие дивиденды. Этому знаку Зодиака стоит искать поддержки у близких. Они станут за Скорпионов горой. Материальное состояние от этого только приумножится.
Стрельцам выпадает удача проявить себя на службе. Главное, не отлынивать от своих обязанностей и не лениться. Тогда они смогут достичь высот, о которых другие даже не мечтали. Деньги придут вместе с новыми проектами. Прислушивайтесь к себе и не идите на поводу у завистников.