Похудеть без упражнений: как сбросить вес за пять весенних дней

Это снижает риск множества заболеваний и может снизить частоту депрессии, беспокойства и других проблем с психическим здоровьем, а также повысить вашу энергию, помочь вам уснуть и многое другое.

Тем не менее, когда дело доходит до похудения, то, что вы едите, имеет ключевое значение, и исследования показывают, что существует множество стратегий похудения, которые не имеют ничего общего с физическими упражнениями (хотя эти две вещи, безусловно, идут рука об руку и лучше всего сочетаются). Кроме того, подумайте об этом, согласно Джессике Кординг, доктору медицинских наук, автору «Маленькой книги, которая изменит правила игры»: «Вы можете случайно включить в свой день упражнения, но вы не можете случайно хорошо питаться - вы должны делать это намеренно». По сути, небольшое размышление о том, что вы едите, может иметь большое значение для достижения ваших целей в области здоровья.

Пересмотрите размер своих порций