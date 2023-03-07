ТОП-10 смешных и трогательных историй на 8 Марта, рассказанных жительницами Таллинна

Ирэн: «Несколько лет назад муж подарил мне на 8 Марта золотые серьги. Они были большие, хотя я предпочитаю некрупные и незаметные. И я была в шоке. Я практически бросила их ему назад, упрекая, что он не видит, что носит его жена, что купил базар базарный, ужас ужасный, что я их никогда не надену, вообще никогда. Я психовала долго.

Потом немного успокоилась, и спросила, а что он дарит своей дочери? И он показывает мне другие серьги. Я понимаю, что они - моя мечта, мечта всей жизни. Я снова завелась, что хочу такие же. Если мне что-то в голову влезет, то пока не получу желаемого, не успокоюсь. В итоге муж мне подарил такие же серьги, как и дочери. Но я ношу и те, первые, про которые говорила, что никогда-никогда не надену этот ужас. И после этого муж всегда подшучивает надо мной.