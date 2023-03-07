8 Марта, конечно, не Новый год, когда все ждут чудес и загадывают желания, но и в этот праздник случаются события и ситуации, порой смешные, иногда трогательные, которые запоминаются надолго. Портал Limon.ee подслушал десять историй, случившихся с нашими героинями - жительницами Таллинна - именно в этот день.
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ТОП-10 смешных и трогательных историй на 8 Марта, рассказанных жительницами Таллинна
ТОП-10 смешных и трогательных историй на 8 Марта, рассказанных жительницами Таллинна
Ирэн: «Несколько лет назад муж подарил мне на 8 Марта золотые серьги. Они были большие, хотя я предпочитаю некрупные и незаметные. И я была в шоке. Я практически бросила их ему назад, упрекая, что он не видит, что носит его жена, что купил базар базарный, ужас ужасный, что я их никогда не надену, вообще никогда. Я психовала долго.