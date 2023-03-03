Первый ребенок у Джины родился в 19 лет. Сейчас у нее четверо детей и три внука, пишет glavred.info.
Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире
Австралийку Джину Стюарт признали самой горячей бабушкой в мире. В свои 52 года она выглядит просто невероятно. Она часто публикует полуголые снимки в своем Instagram, но признается, что не считает себя «горячей», как о ней говорят поклонники.
«Достаточно забавно, что мировая пресса присвоила мне этот титул, а четыре года назад пресса провела конкурс с участием других бабушек, и публика назвала меня самой горячей в мире. На самом деле это довольно нелепо», - говорит Джина.
Первый ребенок у Джины родился в 19 лет. Сейчас у нее четверо детей и три внука. «Бабушка» активно ведет свою страничку в соцсетях, где делиться секретами своей красоты и публикует пикантные фото. Джена говорит, что поддерживать такую форму в 52 года ей помогает здоровый образ жизни.